Кабаел уже выбрал место для боя против Усика

Немецкий супертяж, временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел рассказал, где хочет провести поединок против украинского чемпиона Александра Усика.

"Думаю, лучшее место для боя (с Усиком) – это стадион в Дюссельдорфе. Там есть место для 70 тысяч человек. У нас здесь очень много украинцев. Также у нас очень большая курдская община, она сильно меня поддерживает, но и немцы тоже поддерживают меня. Думаю, вы нигде не услышите такую ​​атмосферу на арене.

Мое последнее сражение в Германии – мы распродали арену за четыре или пять дней. Все люди из Великобритании, работающие в боксе уже 20–30 лет, говорили нам: "Мы никогда не видели такой атмосферы". Если бой с Усиком пройдет в Германии – приезжайте в Германию, увидите это сами. И обещаю вам: вы не забудете это до конца жизни" – сказал Агит.