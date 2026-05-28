Кабаел уже выбрал место для боя против Усика
Не торопись, парень
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий супертяж, временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел рассказал, где хочет провести поединок против украинского чемпиона Александра Усика.
"Думаю, лучшее место для боя (с Усиком) – это стадион в Дюссельдорфе. Там есть место для 70 тысяч человек. У нас здесь очень много украинцев. Также у нас очень большая курдская община, она сильно меня поддерживает, но и немцы тоже поддерживают меня. Думаю, вы нигде не услышите такую атмосферу на арене.
Мое последнее сражение в Германии – мы распродали арену за четыре или пять дней. Все люди из Великобритании, работающие в боксе уже 20–30 лет, говорили нам: "Мы никогда не видели такой атмосферы". Если бой с Усиком пройдет в Германии – приезжайте в Германию, увидите это сами. И обещаю вам: вы не забудете это до конца жизни" – сказал Агит.
