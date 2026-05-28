Фьюри о бое Вордли-Дюбуа: Они мало что для меня означают

Британский супертяж Тайсон Фьюри прокомментировал поединок своих соотечественников Даниэля Дюбуа и Фабио Уордли.

"Это как для сравнения английской первой лиги и Лиги чемпионов УЕФА. Хотя у них и получилось хорошее сражение друг с другом, мы уже видели, что происходит, когда Дюбуа поднимается на уровень Премьер-лиги. На самом деле они мало что для меня означают. Они очень хорошие бойцы, но у них почти нет защиты, в основном там просто обмен ударами.

Не хочу уходить в сторону от главного. Так вот в моем возрасте нужно извлечь максимум и заработать как можно больше, пока есть такая возможность" – сказал Тайсон.