  4. "Усику больше нечего доказывать". Тренер украинца рассказал о планах чемпиона
"Усику больше нечего доказывать". Тренер украинца рассказал о планах чемпиона

Фото: rtfight.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, в интервью Boxing News рассказал о планах украинца и назвал возможного соперника.

"С кем Усик будет драться дальше? Сейчас всё зависит от двух вещей: подходящего предложения и собственного желания чемпиона.

Александру больше нечего доказывать. Он сейчас в таком положении, что сам выбирает, что его интересует дальше. Ни внешнее давление, ни обсуждения в соцсетях не повлияют на его решение.

Если следующий бой состоится, то это будет потому, что это действительно важное событие".

Напомним, что после поединка с Рико Верхувеном временный чемпион WBC Агит Кабаел бросил вызов Усику.

