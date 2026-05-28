"Усику больше нечего доказывать". Тренер украинца рассказал о планах чемпиона
Можем и не увидеть следующего боя?
Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, в интервью Boxing News рассказал о планах украинца и назвал возможного соперника.
"С кем Усик будет драться дальше? Сейчас всё зависит от двух вещей: подходящего предложения и собственного желания чемпиона.
Александру больше нечего доказывать. Он сейчас в таком положении, что сам выбирает, что его интересует дальше. Ни внешнее давление, ни обсуждения в соцсетях не повлияют на его решение.
Если следующий бой состоится, то это будет потому, что это действительно важное событие".
Напомним, что после поединка с Рико Верхувеном временный чемпион WBC Агит Кабаел бросил вызов Усику.
