Маурисио Сулейман: Верхувен точно займет место в рейтинге WBC

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene рассказал, что после такого поединка, который нидерландский звездный кикбоксер устроил чемпиону мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику, он должен войти в рейтинг организации.

"Я считаю, что будет правильно, если Рико точно получит место в рейтинге WBC. И он заслуживает еще одного боя за титул чемпиона мира.

Это вопрос рейтингового комитета, но я бы сказал — очень, очень высоко. Нас много критиковали, а теперь уже никто ничего не скажет. Результат все показал".

Напомним, что Усик в 11-м раунде одержал победу над Рико Верховеном техническим нокаутом.

