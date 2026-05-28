Маурисио Сулейман: Верхувен точно займет место в рейтинге WBC
Впечатлил в поединке с Усиком
Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene рассказал, что после такого поединка, который нидерландский звездный кикбоксер устроил чемпиону мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику, он должен войти в рейтинг организации.
"Я считаю, что будет правильно, если Рико точно получит место в рейтинге WBC. И он заслуживает еще одного боя за титул чемпиона мира.
Это вопрос рейтингового комитета, но я бы сказал — очень, очень высоко. Нас много критиковали, а теперь уже никто ничего не скажет. Результат все показал".
Напомним, что Усик в 11-м раунде одержал победу над Рико Верховеном техническим нокаутом.
