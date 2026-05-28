Несмотря на возраст. Бывший чемпион UFC заговорил о возвращении в октагон

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

43-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Кейн Веласкес заявил, что возобновит карьеру бойца смешанных единоборств только, если ему поступит действительно выгодное финансовое предложение.

"Если деньги будут хорошие, то и бой будет хороший. Но они должны быть очень, очень хорошими, чтобы я согласился на бой", — приводит слова Веласкеса аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Является двукратным чемпионом США по борьбе среди студентов (NCAA — 2005, 2006). В смешанных единоборствах американский боец дебютировал в октябре 2006 года, а последний бой по ММАА провёл в феврале 2019 года. В своём профессиональном рекорде Кейн Веласкес имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и три поражения.

