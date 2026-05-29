Белью: Я считаю, что следующим соперником Усика должен стать Рико

Британский супертяж Тони Белью рассказал, что украинский чемпион мира Александр Усик должен дать бой-реванш нидерландскому кикбоксёру Рико Верховену. Его слова цитирует канал The Stomping Ground:

"Я считаю, что следующим соперником Александра Усика должен стать Рико Верховен. Никто другой. И я знаю, что Кабаел терпеливо ждал, и я очень уважаю его. Полагаю, он блестящий боец. Он боец ​​высокого уровня, но, извините, нет. На Усика никто так не давил. Я не помню, когда он последний раз проигрывал, дойдя до 11 раунда.

Я могу сказать, что в последний раз, когда поединок Усика был так близок перед 11-м раундом, это, наверное, второе сражение с Эй Джеем. Первое сражение против Тайсона Фьюри было действительно близким, но потом тот девятый раунд все перевернул. Я не видел, чтобы еще кто-нибудь так делал. Впервые в карьере Александра Усика обыграли" – сказал Тони.