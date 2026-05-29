  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн дал совет Усику по поводу следующего поединка
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн дал совет Усику по поводу следующего поединка

Бокс
Обновлено

Экспертное мнение

Хирн дал совет Усику по поводу следующего поединка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кто должен стать следующим соперником украинского супетяжа, чемпиона мира Александра Усика.

"Будь я Усиком, немедленно принял бы реванш с Верхувеном в Голландии. Верно? А после этого, вероятнее всего, завершил бы карьеру.

Не думаю, что ему обязательно нужно сразиться с Кабайелом. Усик и так великий боец. Что он докажет? Считаю, что результат боя с Верхувеном дает ему возможность провести реванш.

До начала сражения никто не верил в шансы Верхувена. Теперь же, особенно в Голландии, все верят, что он может победить. А вдруг он может? Думаю, в реванше Усик выступил бы гораздо лучше" – сказал Хирн.

Белью: Я считаю, что следующим соперником Усика должен стать Рико

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Белью: Я считаю, что следующим соперником Усика должен стать Рико
yellow-arrow
Несмотря на возраст. Бывший чемпион UFC заговорил о возвращении в октагон
yellow-arrow
Маурисио Сулейман: Верхувен точно займет место в рейтинге WBC
Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости