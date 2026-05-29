Хирн дал совет Усику по поводу следующего поединка
Экспертное мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, кто должен стать следующим соперником украинского супетяжа, чемпиона мира Александра Усика.
"Будь я Усиком, немедленно принял бы реванш с Верхувеном в Голландии. Верно? А после этого, вероятнее всего, завершил бы карьеру.
Не думаю, что ему обязательно нужно сразиться с Кабайелом. Усик и так великий боец. Что он докажет? Считаю, что результат боя с Верхувеном дает ему возможность провести реванш.
До начала сражения никто не верил в шансы Верхувена. Теперь же, особенно в Голландии, все верят, что он может победить. А вдруг он может? Думаю, в реванше Усик выступил бы гораздо лучше" – сказал Хирн.
