Эксчемпион мира выбрал соперников для Усика и Верховена

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч рассказал, кого хотел бы видеть следующими соперниками украинского супертяжа Александра Усика и нидерландца Рико Верховена. Его слова цитирует SecondOut:

"Честно говоря, я не уверен, хочу ли смотреть реванш. Я хотел бы увидеть Усика против Кабайела.

Рико, безусловно, заслуживает большого поединка. Возможно, он подерется с кем-то другим, не Усиком. Что если дать ему бой с Фьюри или Джошуа? Он только что провел 11 раундов с Усиком и дал ему тяжелый бой. Посмотрим, что будет в течение нескольких месяцев" – сказал Карл.