Бокс
Кабаел ставит условия Усику: Принимай бой или освобождай пояс
Достаточно жесткие требования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий супертяж Агит Кабаел обратился к украинскому чемпиону Александру Усику с требованием провести обязательную защиту титула WBC.
"Одно, чему я научился за последнее время: просто нокаутировать людей и молча ждать – это не сделает тебя чемпионом мира.
Вот почему я больше не буду молчать.
Всегда с уважением. Без остатка – только реальные слова.
Усик, погнали. Принимай бой или освобождай пояс" – написал Агит на своей официальной странице в Instagram.
