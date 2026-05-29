Кабаел ставит условия Усику: Принимай бой или освобождай пояс

Немецкий супертяж Агит Кабаел обратился к украинскому чемпиону Александру Усику с требованием провести обязательную защиту титула WBC.

"Одно, чему я научился за последнее время: просто нокаутировать людей и молча ждать – это не сделает тебя чемпионом мира.

Вот почему я больше не буду молчать.

Всегда с уважением. Без остатка – только реальные слова.

Усик, погнали. Принимай бой или освобождай пояс" – написал Агит на своей официальной странице в Instagram.