Усик рассказал, чем планирует заняться в ближайшее время
Правильное решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик рассказал, чем планирует заняться после победы в поединке против Рико Верховена.
"Сейчас идеальный момент немного замедлиться, побыть поближе к своей семье и наконец провести время со своей любимой женой, по которой я так сильно соскучился" – написал Усик в Телеграмм.
Напомним, что Усик свой последний поединок провел 24 мая, когда нокаутом победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Ранее наш спортсмен заявлял, что проведет три поединка до завершения карьеры. Бой против нидерландца был первым из них.
