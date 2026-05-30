Менеджер Усика – о решении рефери: Он сделал свою работу – защитил Рико и его здоровье

Менеджер Усика – о решении рефери: Он сделал свою работу – защитил Рико и его здоровье

Сергей Лапин, менеджер украинского супертяжа, чемпиона мира Александра Усика, прокомментировал решение рефери остановить бой его подопечного против Рико Верховена за 1 секунду до завершения 11 раунда.

"Рефери сделал свою работу – защитил Рико и его здоровье. Это был оптимальный и профессиональный момент для остановки. Люди должны понять одно. На этом уровне один лишний удар может повлиять на будущее бойца и его здоровье.

Бой понемногу двигался к тому, чтобы завершиться очень тяжелым поражением для Рико. И если бы рефери позволил продолжить, то конец мог бы получиться гораздо более грубым и опасным" – сказал Лапин.

Усик рассказал, чем планирует заняться в ближайшее время

Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
