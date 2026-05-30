Верховен – об Усике: Он очень техничный, умный боец
Уважение к сопернику
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен после поединка против украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика оценил умения и навыки своего экс-соперника.
"Он очень техничный. Умный боец. Его мощь на уровне. Ничего сверх выдающегося, но его точно не назовешь безударным. У него не самый жесткий удар, с которым я когда-нибудь сталкивался. Самый жестокий был у Сэмми Схилта. Гораздо тяжелее. Огромный чувак с нереальной мощью" – сказал Рико.
