Кабаел уверен, что Усик отдаст титул WBC

Немецкий супертяж Агит Кабаел рассказал, что по его мнению украинский чемпион мира Александр Усик освободит титул WBC и не будет выходить против него на ринг.

"Честно говоря, думаю, Александр Усик освободит титул.

Думаю, Фрэнк Уоррен сейчас ведет переговоры с командой Усика, и мы подождем одну неделю.

Думаю, у нас есть неделя, чтобы увидеть, скажет ли он что-нибудь по этому поводу. После этого посмотрим, что произойдет.

Но мое мнение таково: Усик не захочет проводить бой со мной. Я же хочу сразиться с ним" – сказал Агит.