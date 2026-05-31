Кабаел уверен, что Усик отдаст титул WBC

Немецкий супертяж Агит Кабаел рассказал, что по его мнению украинский чемпион мира Александр Усик освободит титул WBC и не будет выходить против него на ринг.

"Честно говоря, думаю, Александр Усик освободит титул.

Думаю, Фрэнк Уоррен сейчас ведет переговоры с командой Усика, и мы подождем одну неделю.

Думаю, у нас есть неделя, чтобы увидеть, скажет ли он что-нибудь по этому поводу. После этого посмотрим, что произойдет.

Но мое мнение таково: Усик не захочет проводить бой со мной. Я же хочу сразиться с ним" – сказал Агит.

Источник:
talksport.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
