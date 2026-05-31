  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Белью – о бое Усик-Верховен: Рефери однозначно рано остановил поединок
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белью – о бое Усик-Верховен: Рефери однозначно рано остановил поединок

Бокс
Обновлено

Экспертное мнение

Белью – о бое Усик-Верховен: Рефери однозначно рано остановил поединок

Фото: sport.24tv

Новина українською

Бывший британский супертяж Тони Белью прокомментировал решение рефери остановить бой Усик-Фьюри в 11 раунде.

"Бой однозначно был остановлен рано. Я сказал это сразу после поединка. Я заявил, что это несправедливо. Марк Лайсон – хороший рефери, но он совершил ошибку. Несмотря на то, что происходило до этого, Рико заслуживал 12 раунд. Не надо ходить вокруг и вокруг, нет никаких оправданий.

Я не верю в эти истории, в которых говорится о теории заговора. Мол, бой был постановочным и так далее. Это чушь. Никто ничего не делал по сценарию, это просто глупо. Но в начале 11-го раунда Рико вел на судейских записках. Я слышал, что Марк сказал, что он не услышал гонга. И Питер Фьюри потом тоже заявил, что не слышал гонга. Но мы знаем, что за десять секунд до конца раунда раздается стук. Когда до конца остается десять секунд, то нужно разрешить бойцам продолжать, если только кто-то из них не заснул на конвасе" – сказал Тони.

Верховен – об Усике: Он очень техничный, умный боец

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Кабаел уверен, что Усик отдаст титул WBC
yellow-arrow
Верховен – об Усике: Он очень техничный, умный боец
yellow-arrow
Менеджер Усика – о решении рефери: Он сделал свою работу – защитил Рико и его здоровье
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости