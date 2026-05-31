Белью – о бое Усик-Верховен: Рефери однозначно рано остановил поединок

Бывший британский супертяж Тони Белью прокомментировал решение рефери остановить бой Усик-Фьюри в 11 раунде.

"Бой однозначно был остановлен рано. Я сказал это сразу после поединка. Я заявил, что это несправедливо. Марк Лайсон – хороший рефери, но он совершил ошибку. Несмотря на то, что происходило до этого, Рико заслуживал 12 раунд. Не надо ходить вокруг и вокруг, нет никаких оправданий.

Я не верю в эти истории, в которых говорится о теории заговора. Мол, бой был постановочным и так далее. Это чушь. Никто ничего не делал по сценарию, это просто глупо. Но в начале 11-го раунда Рико вел на судейских записках. Я слышал, что Марк сказал, что он не услышал гонга. И Питер Фьюри потом тоже заявил, что не слышал гонга. Но мы знаем, что за десять секунд до конца раунда раздается стук. Когда до конца остается десять секунд, то нужно разрешить бойцам продолжать, если только кто-то из них не заснул на конвасе" – сказал Тони.