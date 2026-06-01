Кличко – о бое Усик-Кабаел: Немец мощный, ни разу не проигрывал

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал потенциальную организацию поединка Усик-Кабаел. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Очень интересно. Я о Кабайеле немного слышал, я просто не этим занимался. С 2022 года немного отошел от спорта. Но то, что я слышал и видел – он действительно крепкий боксер с корнями из Курдистана. Это северный Ирак и германское гражданство. Живёт в Германии, родился в Германии. Имеет такую, типа германскую технику бокса. Мощный – ни разу не проигрывал" – сказал Владимир.