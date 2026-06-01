Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кличко – о бое Усик-Кабаел: Немец мощный, ни разу не проигрывал
Экспертное мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал потенциальную организацию поединка Усик-Кабаел. Его слова цитирует tribuna.ua:
"Очень интересно. Я о Кабайеле немного слышал, я просто не этим занимался. С 2022 года немного отошел от спорта. Но то, что я слышал и видел – он действительно крепкий боксер с корнями из Курдистана. Это северный Ирак и германское гражданство. Живёт в Германии, родился в Германии. Имеет такую, типа германскую технику бокса. Мощный – ни разу не проигрывал" – сказал Владимир.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Мальдера не пожал руку тренеру сборной Польши после матча: Урбан прокомментировал ситуацию
- "Давайте другого игрока". Головко резко отреагировал на слова Очеретько после победы над Польшей
- "Украина играет лучше нас? Это ненормально". В Польше эмоционально отреагировали на поражение
- Верховен – об Усике: Он очень техничный, умный боец
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне