Кличко – о бое Усик-Верховен: Я видел концовку, это было самое главное

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал свои впечатления от поединка Усик-Верховен. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Я скажу только одно. Я видел концовку боя – это было для меня самым главным. Что снова раздался украинский гимн, снова украинское знамя подняли на стороне победителя, поэтому это самое главное. Остальное – я не такой фанат бокса, чтобы, как футбольные болельщики, разбирать все по пустякам. Главное для меня – это результат. Саша показывает это уже не в первый раз, не в первой стране. Кстати, я вспомню его сражение против россиянина в Москве. Когда снова звучал украинский гимн в центре города Москва, столицы нашего врага, уже не первый год пытающегося разрушить нашу страну и нашу нацию. Эта победа, по-моему, была самой важной" – сказал Владимир.