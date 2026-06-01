Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Итаума
Примитивное мышление
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Диллиан Уайт рассказал, кто по его мнению победит в потенциальном противостоянии Усик-Итаума. Его слова цитирует iFl.TV:
"Выходя из выступления Усика на прошлой неделе, Итаума победил бы его" – сказал Уайт.
Напомним, что свой крайний поединок Усик провел 24 мая против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Наш спортсмен завершил сражение нокаутом в 11 раунде. Рефери остановил поединок за 1 секунду до гонга, чем вызвал волну негодования и недовольства у многих экспертов.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Непристойное поведение поляков и счастливый Мальдера. Закулисье матча Польша – Украина во Вроцлаве
- Мальдера не пожал руку тренеру сборной Польши после матча: Урбан прокомментировал ситуацию
- "Украина играет лучше нас? Это ненормально". В Польше эмоционально отреагировали на поражение
- Кабаел ставит условия Усику: Принимай бой или освобождай пояс
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне
- "Потому что могу". Экс-звезда UFC и бунтарка Playboy разделась до прозрачного мини на пляже. ФОТО