Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Итаума

Британский супертяж Диллиан Уайт рассказал, кто по его мнению победит в потенциальном противостоянии Усик-Итаума. Его слова цитирует iFl.TV:

"Выходя из выступления Усика на прошлой неделе, Итаума победил бы его" – сказал Уайт.

Напомним, что свой крайний поединок Усик провел 24 мая против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Наш спортсмен завершил сражение нокаутом в 11 раунде. Рефери остановил поединок за 1 секунду до гонга, чем вызвал волну негодования и недовольства у многих экспертов.