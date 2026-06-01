Кличко прокомментировал призывы к Усику по завершению карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал разговоры вокруг возможного завершения карьеры своего именитого соотечественника, чемпиона Александра Усика. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Только сам спортсмен может решить, когда придет это время. Это ощущение, кто бы что ни говорил. Кстати, мой брат советовал мне в 2004 году закончить карьеру после второго поражения за один год. Я скажу, что с точки зрения специалиста он был совершенно прав. Но я знал, что это только начало. Советовать можно во что бы то ни стало, но спортсмен сам решает, что ему делать. Это чувство должно быть у них, когда придет время" – сказал Кличко.

Кличко – о бое Усик-Верховен: Я видел концовку, это было самое главное

