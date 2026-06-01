Мэр или боксер: Кличко рассказал, какая работа тяжелее

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Городской голова Киева, легендарный супертяж Виталий Кличко сравнил свою нынешнюю и прошлую работу. Его слова цитирует Sport-express.ua:

"Быть мэром гораздо сложнее, чем стать чемпионом мира. У бокса есть один соперник, четкие правила и понятная система наказаний – за нарушение сразу следует дисквалификация. В политике все иначе: "друзей" в кавычках гораздо больше, правила менее четкие, и здесь удары бывают не только ниже пояса, но и в спину. При этом уровень ответственности значительно выше – ты отвечаешь не только за себя и за команду, а за целый город.

Это сложно и физически, и психологически. Но мы работаем даже в сложных условиях – при обстрелах, разрушении логистики, экономических вызовах, мобилизации и дефиците рабочей силы. Тем не менее, в Киеве продолжают работать больницы, школы, садики, транспорт и все базовые сервисы. Вызовов много, проблем тоже достаточно, но город живет" – сказал Кличко.

