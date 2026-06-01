13 наград и звание лучшего боксёра. Как сборная Украины выступила на международном турнире в Нидерландах

Отличные результаты

Фото: З відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Сборная Украины по боксу триумфально завершила выступления на престижном международном турнире в Нидерландах, заняв первое место в общем командном зачете. Сине-желтые доминировали на ринге и вернулись домой с 13 наградами.

Наши боксеры сумели завоевать 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей, не оставив никаких шансов конкурентам в итоговом командном зачете.

Главным героем соревнований стал украинец Артур Кузьменко (весовая категория до 65 кг), который не только уверенно разобрался с оппонентами и завоевал «золото», но и получил от организаторов специальный титул лучшего боксера всего международного турнира.

Вместе с ним высшую ступень пьедестала и звание чемпионов завоевали Татьяна Довгаль (до 60 кг), Раиса Пискун (до 80 кг) и Никита Захарченко (до 75 кг). В шаге от триумфа остановились серебряные призеры Анна Охота (до 48 кг), Анастасия Черноколенко (до 70 кг), Максим Рудик (до 50 кг) и Александр Васько (до 60 кг).

Мощный темп лидеров поддержали и другие члены команды, которые пробились в полуфиналы и обеспечили себе бронзовые награды. На третью ступеньку пьедестала поднялись Ирина Луцак (до 80 кг), Руслан Бедниченко (до 50 кг), Владислав Кондратюк (до 55 кг), Николай Лактионов (до 85 кг) и Ашот Кочарян (до 90 кг). Очередное успешное выступление украинских боксеров на европейском ринге в очередной раз подтвердило высокий статус отечественной школы бокса на международной арене.

