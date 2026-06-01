Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рико Верхувен: Реванш снова станет для Усика сюрпризом
Ждем, все может быть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен выразил уверенность, что в реванше с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком снова сможет показать успешное выступление.
"Не от меня зависит, с кем я буду драться дальше. Это зависит от организаторов. С кем они хотят меня видеть в бою? Я готов сразиться с кем угодно.
Я определённо наносил ему удары в разные части тела, особенно в корпус. Не настолько сильно, чтобы он не смог продолжать бой, но на следующий день он почувствовал их. Я показал лишь некоторый арсенал своих навыков. Есть много способов, которыми мы можем победить Усика. Реванш снова станет для него сюрпризом", — приводит слова Верхувена портал Sky Sports.
Популярное сейчас
- Попытка попасть в УПЛ или билет в один конец? Стало известно, кто сыграет в стыковых матчах
- Готовится новый трансфер. Шахтер усилится игроком из УПЛ
- Зинченко вне планов? Полесье готовит первый трансфер в межсезонье
- Кабаел уже выбрал место для боя против Усика
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- Жена защитника сборной Украины поразила сеть откровенной фотосессией