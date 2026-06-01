ВИДЕО. Джошуа и Пренга провели первую битву взглядов
Бой состоится 25 июля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа провёл первую битву взглядов с албанским боксёром Кристианом Пренгой. Поединок между ними состоится 25 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием вечера.
Джошуа на профессиональном уровне выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.
В активе Кристиана Пренги в профессиональном рекорде 20 побед, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение.
Anthony Joshua just silenced Kristian Prenga during their first press conference ????— Happy Punch (@HappyPunch) June 1, 2026
“All the talk’s cheap. We’ll see. They keep talking, they’re digging a grave.” ???? pic.twitter.com/HLk5GTmDU4
