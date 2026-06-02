Официально: WBC санкционирует бой Усик-Кабаел
Александру нужно что-то решать
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил о санкционировании поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO Александром Усиком и немецким претендентом на титул Агитом Кабаелом.
"Решение WBC заключалось в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был сражаться против Кабаела. Это сражение было санкционировано сегодня, и это обязательная защита для Усика.
Кстати, я улыбаюсь. Все уничтожали WBC, потому что мы разрешили и санкционировали бой с Рико за титул WBC. Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно" – сказал Маурисио.
В случае отказа Александра выходить на бой против Кабаела, организация WBC лишит украинца своего титула.
