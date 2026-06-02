  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Официально: WBC санкционирует бой Усик-Кабаел
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: WBC санкционирует бой Усик-Кабаел

Бокс
Обновлено

Александру нужно что-то решать

Официально: WBC санкционирует бой Усик-Кабаел

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил о санкционировании поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO Александром Усиком и немецким претендентом на титул Агитом Кабаелом.

"Решение WBC заключалось в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был сражаться против Кабаела. Это сражение было санкционировано сегодня, и это обязательная защита для Усика.

Кстати, я улыбаюсь. Все уничтожали WBC, потому что мы разрешили и санкционировали бой с Рико за титул WBC. Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно" – сказал Маурисио.

В случае отказа Александра выходить на бой против Кабаела, организация WBC лишит украинца своего титула.

Мэр или боксер: Кличко рассказал, какая работа тяжелее

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Белью назвал фаворита на реванш Усик-Верховен
yellow-arrow
Кабаел обращается к Усику: Давай сделаем это
yellow-arrow
ВИДЕО. Джошуа и Пренга провели первую битву взглядов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости