Официально: WBC санкционирует бой Усик-Кабаел

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил о санкционировании поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO Александром Усиком и немецким претендентом на титул Агитом Кабаелом.

"Решение WBC заключалось в том, что один бой был добровольным, а затем победитель должен был сражаться против Кабаела. Это сражение было санкционировано сегодня, и это обязательная защита для Усика.

Кстати, я улыбаюсь. Все уничтожали WBC, потому что мы разрешили и санкционировали бой с Рико за титул WBC. Сегодня я могу с гордостью сказать, что мы поступили правильно" – сказал Маурисио.