Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабаел обращается к Усику: Давай сделаем это
Напали шакалы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий супертяж, временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел обратился к украинскому чемпиону Александру Усику и призвал его выйти на очный поединок.
"Я уже долго молчал. Теперь пора push the horses. WBC хочет увидеть сражение. Болельщики тоже этого хотят. И ты согласился на это на ринге.
Итак, Усик: давайте сделаем это. В противном случае освободи титул и дай шанс следующему поколению" – написал Агит в социальных сетях.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец вышел в УПЛ, Карпаты могут подписать нападающего Сандерленда. Главные новости за 1 июня
- Проблемы только начинаются. Команда Первой лиги сыграет судьбоносный матч плей-офф не на своем стадионе
- Переезжает на 2000 км. Вингер сборной Украины присоединится к чемпиону Греции, – Романо
- Кабаел уверен, что Усик отдаст титул WBC
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы
- Горячая бразильянка. Кто она – секси-жена лидера Барсы, которая 8 лет держала его во френдзоне
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000