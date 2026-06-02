Белью назвал фаворита на реванш Усик-Верховен

Британский супертяж Тони Белью рассказал, кого считает фаворитом в потенциальном поединке-реванше Усик-Верховен.

"Конечно, я думаю, что Усик победит в реванше, поскольку теперь имеет план.

Мое мнение неактуально, потому что выступление Рико показывает, что я ничего не понимал. Необходимо поднять руки и сказать: "Слушайте, я полностью ошибался". В отличие от других болванов, которые поднимают руки, как я, но говорят: "Знаете, Александр устал, он прошел свой пик", я скажу, что все вы ошиблись. Это просто ваша ошибка.

Верховен был великолепен. Он сделал то, что в какой-то степени пытались сделать другие. Они достигали определенного успеха, но он был успешнее любого другого" – сказал Тони.