Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа – о бое Усик-Верховен: Рефери принял решение, он профессионал
Экспертное мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа прокомментировал скандальную остановку боя Усик-Верховен.
"Бой с Рико был отличным. Усик сделал то, что сделал. Помните: дело было не в Усике, а в рефери. Предположим, Усик оказался в такой ситуации, он захотел бы продолжить. Нет сомнений, что любой боец в такой ситуации хотел бы продолжить.
Но, к сожалению, от рефери сильно зависят карьеры бойцов. Мы видели это снова и снова в профессиональном боксе. Рефери принял решение. Он профессионал. И я думаю, что будь реванш, то он был бы разгромным" – сказал Джошуа.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Ролан Гаррос-2026
- Проблемы только начинаются. Команда Первой лиги сыграет судьбоносный матч плей-офф не на своем стадионе
- Что решила Бенфика по Судакову: инсайдер раскрыл закулисье
- Известный британский супертяж дал прогноз на бой Усик-Итаума
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева