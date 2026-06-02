Джошуа – о бое Усик-Верховен: Рефери принял решение, он профессионал

Джошуа – о бое Усик-Верховен: Рефери принял решение, он профессионал

Британский супертяж Энтони Джошуа прокомментировал скандальную остановку боя Усик-Верховен.

"Бой с Рико был отличным. Усик сделал то, что сделал. Помните: дело было не в Усике, а в рефери. Предположим, Усик оказался в такой ситуации, он захотел бы продолжить. Нет сомнений, что любой боец ​​в такой ситуации хотел бы продолжить.

Но, к сожалению, от рефери сильно зависят карьеры бойцов. Мы видели это снова и снова в профессиональном боксе. Рефери принял решение. Он профессионал. И я думаю, что будь реванш, то он был бы разгромным" – сказал Джошуа.

Белью назвал фаворита на реванш Усик-Верховен

Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
