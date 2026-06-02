Джошуа рассказал о прогрессе во время работы с командой Усика

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, чему научился во время пребывания в тренировочном лагере украинского чемпиона Александра Усика.

– В чем вы стали лучше с тех пор, как присоединились к команде Усика?

– Физическая подготовка. Я имею в виду не только выносливость для бега, но и боксерскую функциональную готовность. IQ, когда я говорю об этом, я имею в виду защиту, я понимаю его. Теперь я снова могу точно читать удары.

Мои глаза сосредоточены, и я снова вижу удары. Я вижу их. Я очень хорошо читаю противника. Просто мой ум работает именно так. Я не отвлекаюсь на другие вещи. Я буду уважать все, что делаю в боксе, уважать своего соперника и его команду, но я буду уважать и сам бокс.

И вот что я улучшил – это моя концентрация. Я думаю, когда ты настраиваешься на нужный лад, нужен определенный уровень энергии, чтобы стать чемпионом. Ты не можешь быть ниже этого уровня, если хочешь быть хорошим бойцом.

Когда вы устремляете свою энергию в этом направлении, все становится легко. И именно туда я снова полностью устремляю свою энергию в боксе. Я полностью сосредоточен, и потому я чувствую, что снова прогрессирую.