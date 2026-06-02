Кличко: Я никогда не покидал бокс, чтобы в него возвращаться

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко рассказал, планирует ли возвращение в профессиональный спорт. Его слова цитирует sport-express.ua:

– В одном из недавних интервью вы намекнули на возможный возврат в профессиональный бокс. Действительно ли такой вариант рассматривается?

– Мы уже давно об этом говорим, но хочу еще раз напомнить: Александр Усик объединил основные чемпионские титулы в тяжелом весе. Сейчас ситуация такова, что остался еще один пояс, который он раньше освободил, и там уже есть другой чемпион, есть обязательные претенденты, возможен реванш.

То есть фактически в сверхтяжелом весе есть украинец, обладающий большинством титулов. И в такой ситуации поединок украинца против украинца выглядел бы, по меньшей мере, не совсем корректным. Я не стану сейчас ничего анонсировать и не могу сказать ничего нового. На подобные вопросы обычно отвечаю просто: я никогда не покидал бокс, чтобы возвращаться в него.