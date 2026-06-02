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Непобедимый немецкий супертяжеловес выдвинул жесткий ультиматум Александру Усику
Ждем боя
Getty Images / Global Images Ukraine
Непобеждённый немецкий боксёр Агит Кабайел (27-0, 19 KO) опубликовал видео, в котором якобы не может дозвониться до Александра Усика.
"Я уже довольно долго молчал. Теперь пришло время. WBC хочет увидеть бой. Болельщики тоже этого хотят. И ты согласился на это в ринге. Итак, Усик, давай сделаем это. А если нет, освободи титул и дай шанс следующему поколению", — написал Кабайел на своей странице в социальных сетях.
Вчера, 1 июня, глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что следующим соперником чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика станет немец Агит Кабайел.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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