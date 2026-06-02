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Дана Уайт забирает лучших у Хирна. Шакур Стивенсон сенсационно переходит в Zuffa Boxing
Будет делать шоу
Авторитетные американские СМИ сообщают, что американский боксер Шакур Стивенсон покидает компанию Matchroom Boxing и подписывает контракт с промоушеном Zuffa Boxing, принадлежащим президенту UFC Дане Уайту.
Информацию об этом неожиданном шаге в карьере американца представителям СМИ раскрыл сам глава Matchroom Эдди Хирн, который ранее вел дела Стивенсона. Несмотря на то, что официального пресс-релиза или громкого анонса от самих компаний еще не было, в боксерских кулуарах это событие уже называют свершившимся фактом.
Этот переход явно намекает на то, что Дана Уайт настроен максимально серьезно расширять свое влияние на ринге и забирает у Хирна очередного топового бойца. Ожидается, что официальное объявление о сотрудничестве Стивенсона и Zuffa Boxing состоится уже в ближайшее время и раскроет детали будущих мегафайтов американца.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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