  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дана Уайт забирает лучших у Хирна. Шакур Стивенсон сенсационно переходит в Zuffa Boxing
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дана Уайт забирает лучших у Хирна. Шакур Стивенсон сенсационно переходит в Zuffa Boxing

Бокс

Будет делать шоу

Дана Уайт забирает лучших у Хирна. Шакур Стивенсон сенсационно переходит в Zuffa Boxing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетные американские СМИ сообщают, что американский боксер Шакур Стивенсон покидает компанию Matchroom Boxing и подписывает контракт с промоушеном Zuffa Boxing, принадлежащим президенту UFC Дане Уайту.

Информацию об этом неожиданном шаге в карьере американца представителям СМИ раскрыл сам глава Matchroom Эдди Хирн, который ранее вел дела Стивенсона. Несмотря на то, что официального пресс-релиза или громкого анонса от самих компаний еще не было, в боксерских кулуарах это событие уже называют свершившимся фактом.

Этот переход явно намекает на то, что Дана Уайт настроен максимально серьезно расширять свое влияние на ринге и забирает у Хирна очередного топового бойца. Ожидается, что официальное объявление о сотрудничестве Стивенсона и Zuffa Boxing состоится уже в ближайшее время и раскроет детали будущих мегафайтов американца.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Джошуа: Хочу снова почувствовать свои силовые удары
yellow-arrow
Непобедимый немецкий супертяжеловес выдвинул жесткий ультиматум Александру Усику
yellow-arrow
Кличко: Я никогда не покидал бокс, чтобы в него возвращаться
Эдди Хирн Шакур Стивенсон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости