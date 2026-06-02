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Джошуа: Хочу снова почувствовать свои силовые удары

Бокс

Уже 25 июня он выйдет в ринг с Кристианом Пренгой

Джошуа: Хочу снова почувствовать свои силовые удары

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о своих ожиданиях от возвращения на ринг перед поединком с албанским боксёром Кристианом Пренгой.

Бой между ними состоится 25 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием вечера.

"Я хочу снова почувствовать свои комбинации. Хочу снова почувствовать свои силовые удары. Я хочу видеть, как меняется язык его тела под моим давлением, как мне удаётся его ломать и реализовывать то, что я умею делать. Я очень сильно бью, и если смогу это показать, то получу дополнительную уверенность перед боем с Фьюри", — приводит слова Джошуа Sky Sports.

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