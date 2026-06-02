Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа: Хочу снова почувствовать свои силовые удары
Уже 25 июня он выйдет в ринг с Кристианом Пренгой
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о своих ожиданиях от возвращения на ринг перед поединком с албанским боксёром Кристианом Пренгой.
Бой между ними состоится 25 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием вечера.
"Я хочу снова почувствовать свои комбинации. Хочу снова почувствовать свои силовые удары. Я хочу видеть, как меняется язык его тела под моим давлением, как мне удаётся его ломать и реализовывать то, что я умею делать. Я очень сильно бью, и если смогу это показать, то получу дополнительную уверенность перед боем с Фьюри", — приводит слова Джошуа Sky Sports.
Популярное сейчас
- Было очень неприятно это слышать. Шовковский откровенно высказался об обиде на Костюка
- Костюк побеждает Свитолину в украинском четвертьфинале на Roland Garros-2026
- Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
- ВИДЕО. Джошуа и Пренга провели первую битву взглядов
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы