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Стало известно, когда Мозес Итаума может провести бой с хорватским топ-боксером

Бокс

Уже названы даты

Стало известно, когда Мозес Итаума может провести бой с хорватским топ-боксером

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра в супертяжёлом весе Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), рассказал, когда состоится следующий бой его подопечного.

"Это будет 8 или 25 августа. Надеюсь, мы анонсируем бой уже на этой неделе. Это будет соперник из топ-10", — сказал Уоррен в интервью Playbook Boxing.

Ранее стало известно, что соперником 21-летнего британца может стать 33-летний хорват Филип Хргович (20-1, 15 КО), который победил британца Дэвида Аллена (25-9-2, 20 КО).

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Мозес Ітаума
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