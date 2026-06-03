Энтони Джошуа раскрыл свой новый план покорения супертяжелого веса

Британский боксер Энтони Джошуа готов снова выйти на ринг, чтобы стать трёхкратным чемпионом мира.

"Мне нужен ещё один титул, мне нужен ещё один титул, чувак. Это то, чем я занимаюсь. Я принял для себя решение. Это моя цель. Я талантлив. Я достаточно умен. Я могу делать много разных вещей. Но я собираюсь направить всю свою энергию и полностью сосредоточиться только на том, чтобы снова стать чемпионом.

На протяжении многих лет я немного рассеивал свое внимание, и мне действительно пришлось потратить время на то, чтобы снова перенастроить свой фокус. И я знаю, что могу это сделать, я знаю", — сказал Джошуа.