Девин Хейни готов выйти на ринг против экс-соперника Беринчика

Непобедимый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Девин Хейни (33–0, 15 КО) оперативно отреагировал на обновление официального рейтинга организации.

На первую строчку и позицию обязательного претендента поднялся другой звездный и пока непобедимый американец — Кейшон Дэвис (15–0, 10 КО). Такое изменение позиций делает их очное противостояние на ринге крайне вероятным в ближайшее время.

"Давай сделаем это, Кейшон", — написал боксер на своей странице.