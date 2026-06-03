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Девин Хейни готов выйти на ринг против экс-соперника Беринчика
Хотя очное противостояние выглядит маловероятным
Фото: Твиттер
Непобедимый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Девин Хейни (33–0, 15 КО) оперативно отреагировал на обновление официального рейтинга организации.
На первую строчку и позицию обязательного претендента поднялся другой звездный и пока непобедимый американец — Кейшон Дэвис (15–0, 10 КО). Такое изменение позиций делает их очное противостояние на ринге крайне вероятным в ближайшее время.
"Давай сделаем это, Кейшон", — написал боксер на своей странице.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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