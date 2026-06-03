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Девин Хейни готов выйти на ринг против экс-соперника Беринчика

Бокс

Хотя очное противостояние выглядит маловероятным

Девин Хейни готов выйти на ринг против экс-соперника Беринчика

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Непобедимый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Девин Хейни (33–0, 15 КО) оперативно отреагировал на обновление официального рейтинга организации.

На первую строчку и позицию обязательного претендента поднялся другой звездный и пока непобедимый американец — Кейшон Дэвис (15–0, 10 КО). Такое изменение позиций делает их очное противостояние на ринге крайне вероятным в ближайшее время.

"Давай сделаем это, Кейшон", — написал боксер на своей странице.

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