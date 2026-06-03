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Ждать осталось недолго. Эдди Хирн назвал сроки проведения боя Джошуа — Фьюри

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Окончательное решение за Турки Аль-аш-Шейхом

Ждать осталось недолго. Эдди Хирн назвал сроки проведения боя Джошуа — Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), высказался о предстоящем бою своего подопечного против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО).

"Решение примет Турки Аль-аш-Шейх. Нам сообщили, что бой состоится в середине ноября. Думаю, что фаворитами на проведение этого вечера бокса являются Великобритания и США, но решение остается за ним.

Мы же пока сосредоточены на предстоящем поединке. После этого уже будем ждать дату и место проведения боя", – сказал Хирн.

Напомним, что уже 25 июля Энтони Джошуа встретится с Кристианом Пренгой.

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Источник:
The Stomping Ground The Stomping Ground
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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