Ждать осталось недолго. Эдди Хирн назвал сроки проведения боя Джошуа — Фьюри

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), высказался о предстоящем бою своего подопечного против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО).

"Решение примет Турки Аль-аш-Шейх. Нам сообщили, что бой состоится в середине ноября. Думаю, что фаворитами на проведение этого вечера бокса являются Великобритания и США, но решение остается за ним.

Мы же пока сосредоточены на предстоящем поединке. После этого уже будем ждать дату и место проведения боя", – сказал Хирн.

Напомним, что уже 25 июля Энтони Джошуа встретится с Кристианом Пренгой.