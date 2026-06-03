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Ждать осталось недолго. Эдди Хирн назвал сроки проведения боя Джошуа — Фьюри
Окончательное решение за Турки Аль-аш-Шейхом
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), высказался о предстоящем бою своего подопечного против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО).
"Решение примет Турки Аль-аш-Шейх. Нам сообщили, что бой состоится в середине ноября. Думаю, что фаворитами на проведение этого вечера бокса являются Великобритания и США, но решение остается за ним.
Мы же пока сосредоточены на предстоящем поединке. После этого уже будем ждать дату и место проведения боя", – сказал Хирн.
Напомним, что уже 25 июля Энтони Джошуа встретится с Кристианом Пренгой.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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