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Кто будет следующим? Владимир Кличко рассказал о будущем украинского бокса после ухода Усика
Уже сейчас мы можем наблюдать за новым поколением
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) высказался о возможном завершении карьеры Александром Усиком (25-0, 16 КО) и дальнейших перспективах украинского бокса.
– Есть ли в Украине боксеры, которые могут стать преемниками Александра Усика?
– Да, и это естественный процесс. Одни спортсмены завершают карьеру, а их пример и достижения вдохновляют тех, кто только начинает свой путь.
Уже сейчас на Кубке Киева выступают ребята и девушки, которые впоследствии могут стать чемпионами. В спорте, как и в жизни, постоянно происходит смена поколений, когда одни чемпионы уступают место другим, и этот процесс непрерывен, – сказал Кличко.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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