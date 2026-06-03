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Кто будет следующим? Владимир Кличко рассказал о будущем украинского бокса после ухода Усика

Бокс

Уже сейчас мы можем наблюдать за новым поколением

Кто будет следующим? Владимир Кличко рассказал о будущем украинского бокса после ухода Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) высказался о возможном завершении карьеры Александром Усиком (25-0, 16 КО) и дальнейших перспективах украинского бокса.

– Есть ли в Украине боксеры, которые могут стать преемниками Александра Усика?

– Да, и это естественный процесс. Одни спортсмены завершают карьеру, а их пример и достижения вдохновляют тех, кто только начинает свой путь.

Уже сейчас на Кубке Киева выступают ребята и девушки, которые впоследствии могут стать чемпионами. В спорте, как и в жизни, постоянно происходит смена поколений, когда одни чемпионы уступают место другим, и этот процесс непрерывен, – сказал Кличко.

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