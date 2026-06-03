Дядя Фьюри раскритиковал своего племянника за бой против Усика

Питер Фьюри, дядя британского супертяжа Тайсона Фьюри подверг сокрушительной критике тактику своего племянника на бой против украинского чемпиона мира Александра Усика. Его слова цитирует talkSPORT:

"Ты большой человек. Вышел в ринг весом 127 кг и сделал все неправильно. Вместо того, чтобы идти вперед, он стоял и отступал.

У него есть команда, я никого не критикую, но его тактика в обоих боях была полностью неправильной.

Если у нас есть полусредневес, который бросает 1000 ударов, и сверхтяжеловес – неужели больший парень будет делать то же или он пойдет вперед и нанесет один мощный удар?

Они подошли к этому неверно, стратегия была неверной. Это не значит, что Усик был лучше его. Просто неправильная тактика – и такое случается.

Когда смотришь на Усика, если стоять на дистанции и пытаться боксировать с элитным, но более легким боксером, он будет разбирать тебя ударами со всех сторон" – сказал Питер.