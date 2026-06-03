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Дядя Фьюри раскритиковал своего племянника за бой против Усика
Ничего себе поворот
Getty Images / Global Images Ukraine
Питер Фьюри, дядя британского супертяжа Тайсона Фьюри подверг сокрушительной критике тактику своего племянника на бой против украинского чемпиона мира Александра Усика. Его слова цитирует talkSPORT:
"Ты большой человек. Вышел в ринг весом 127 кг и сделал все неправильно. Вместо того, чтобы идти вперед, он стоял и отступал.
У него есть команда, я никого не критикую, но его тактика в обоих боях была полностью неправильной.
Если у нас есть полусредневес, который бросает 1000 ударов, и сверхтяжеловес – неужели больший парень будет делать то же или он пойдет вперед и нанесет один мощный удар?
Они подошли к этому неверно, стратегия была неверной. Это не значит, что Усик был лучше его. Просто неправильная тактика – и такое случается.
Когда смотришь на Усика, если стоять на дистанции и пытаться боксировать с элитным, но более легким боксером, он будет разбирать тебя ударами со всех сторон" – сказал Питер.
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