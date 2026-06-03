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Джошуа – о следующем сопернике: Сам копает себе могилу

Бокс

Очень серьезное заявление

Джошуа – о следующем сопернике: Сам копает себе могилу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа отреагировал на резкие заявления команды своего следующего соперника Кристиана Пренги.

"Эти ребята сами себе роют могилу.

Могила уже выкопана, а они продолжают копать все глубже и глубже. Я уважаю каждого соперника. Но когда смотрю на себя, я знаю, что выполню свою работу.

Это мой дивизион. Мое место здесь. Я не занимаюсь этим ради шутки. Я занимаюсь этим потому, что это то, что я умею делать лучше. И я собираюсь это доказать. Я с нетерпением жду этого сражения" – сказал Джошуа.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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