Джошуа – о следующем сопернике: Сам копает себе могилу

Британский супертяж Энтони Джошуа отреагировал на резкие заявления команды своего следующего соперника Кристиана Пренги.

"Эти ребята сами себе роют могилу.

Могила уже выкопана, а они продолжают копать все глубже и глубже. Я уважаю каждого соперника. Но когда смотрю на себя, я знаю, что выполню свою работу.

Это мой дивизион. Мое место здесь. Я не занимаюсь этим ради шутки. Я занимаюсь этим потому, что это то, что я умею делать лучше. И я собираюсь это доказать. Я с нетерпением жду этого сражения" – сказал Джошуа.