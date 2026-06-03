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Усик показал, в какую компьютерную игру любит поиграть в свободное время. Видео

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Усик показал, в какую компьютерную игру любит поиграть в свободное время. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик поделился со своими поклонниками новым видео. Наш спортсмен в свободное от тренировок время любит поиграть в Counter-Strike. Соответствующее видео Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

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