Усик показал, в какую компьютерную игру любит поиграть в свободное время. Видео

Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик поделился со своими поклонниками новым видео. Наш спортсмен в свободное от тренировок время любит поиграть в Counter-Strike. Соответствующее видео Александр опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

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