Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа: Мне дали строгое указание и поставили задачу — избавиться от Джейка Пола, и работа была сделана на совесть
Теперь британца ждет новый вызов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, что намеренно довёл бой с 29-летним популярным американским боксёром и блогером Джейком Полом до шестого раунда.
Напомним, что их поединок прошёл 20 декабря на турнире MVP и завершился победой Эй Джея нокаутом.
"Понимал, если просто обрушу на него град ударов, а бой будет остановлен рефери через 30 секунд или спустя два-три раунда, как мне кажется, это не принесло бы должного удовлетворения. Мне дали строгое указание и поставили задачу — избавиться от Джейка Пола и убрать его из нашего любимого вида спорта — бокса. Неважно, сколько раундов мне на это потребовалось — один или шесть, считаю, что работа была сделана на совесть", — приводит слова Джошуа портал Bloody Elbow.
Популярное сейчас
- Украина стала 11-м финалистом ЧЕ по мини-футболу. Считанные сборные боролись за трофей более одного раза
- Тренер Агробизнеса ответил, готова ли команда к УПЛ в случае успеха в плей-офф
- Шовковский назвал главную причину спада у Шапаренко
- Белью назвал фаворита на реванш Усик-Верховен
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа