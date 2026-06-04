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"Все может закончиться в одно мгновение". Питер Фьюри назвал главную угрозу для Тайсона в бою с Джошуа
Нужно быть максимально осторожным
The Sun
Известный британский тренер Питер Фьюри поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния между двумя главными соперниками в супертяжёлом весе — Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. По его мнению, этот поединок станет классическим столкновением стилей, где чаша весов может склониться в любую сторону за считанные секунды.
Питер рассказал о тактических задачах для каждого из бойцов и подробно объяснил, в чем заключается главная интрига противостояния:
"Я думаю, если Тайсон сможет боксировать, уклоняться от атак Джошуа и ловить его на входе, это будет в его пользу. Но в пользу Энтони — если он поразит и поразит правильно, то все может закончиться сразу. Вот где мы сейчас, поэтому я считаю, что это великолепный бой".Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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