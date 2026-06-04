Сан-Антонио впервые проиграл первый матч финальной серии НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Спёрс" после своего поражения в первом матче финала сезона-2025/2026 c "Нью-Йорк Никс" (95:105; счёт в серии 0-1) прервала свою серию побед в дебютных играх противостояния за кубок.

Для коллектива из Техаса этот финал стал седьмым в истории и первым, где они потерпели поражение в дебютном матче. Также во всех предыдущих финалах "Сан-Антонио" лишь единожды проиграл серию.

1999-й: Победа над "Нью-Йорк Никс" (4-1);

2003-й: Победа над "Нью-Джерси Нетс" (4-2);

2005-й: Победа над "Детройт Пистонс" (4-3);

2007-й: Победа над "Кливленд Кавальерс" (4-0);

2013-й: Поражение от "Майами Хит" (3-4);

2014-й: Победа над "Майами Хит" (4-1).