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Сан-Антонио впервые проиграл первый матч финальной серии НБА

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В общем, седьмой финал в истории

Сан-Антонио впервые проиграл первый матч финальной серии НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Спёрс" после своего поражения в первом матче финала сезона-2025/2026 c "Нью-Йорк Никс" (95:105; счёт в серии 0-1) прервала свою серию побед в дебютных играх противостояния за кубок.

Для коллектива из Техаса этот финал стал седьмым в истории и первым, где они потерпели поражение в дебютном матче. Также во всех предыдущих финалах "Сан-Антонио" лишь единожды проиграл серию.

1999-й: Победа над "Нью-Йорк Никс" (4-1);
2003-й: Победа над "Нью-Джерси Нетс" (4-2);
2005-й: Победа над "Детройт Пистонс" (4-3);
2007-й: Победа над "Кливленд Кавальерс" (4-0);
2013-й: Поражение от "Майами Хит" (3-4);
2014-й: Победа над "Майами Хит" (4-1).

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