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Эдриан Ньюи появится на Гран-при Монако

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Эдриан Ньюи появится на Гран-при Монако

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Астон Мартин" британец Эдриан Ньюи посетит предстоящий Гран-при Монако, сообщает издание GPblog со ссылкой на гоночного директора команды Майка Крака.

Напомним, Ньюи не прилетал на этапы нынешнего сезона с Гран-при Австралии, прошедшего с 6 по 8 марта в Мельбурне.

Изначально отсутствие британского конструктора связывали с разногласиями по поводу новой силовой установки "Хонды", однако позже в британской прессе появились сообщения о проблемах со здоровьем у 67-летнего специалиста.

Ранее Франц Тост высказался о перспективах Ньюи в "Астон Мартин".

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Астон Мартин Эдриан Ньюи
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