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Эдриан Ньюи появится на Гран-при Монако
Похоже, все обошлось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава "Астон Мартин" британец Эдриан Ньюи посетит предстоящий Гран-при Монако, сообщает издание GPblog со ссылкой на гоночного директора команды Майка Крака.
Напомним, Ньюи не прилетал на этапы нынешнего сезона с Гран-при Австралии, прошедшего с 6 по 8 марта в Мельбурне.
Изначально отсутствие британского конструктора связывали с разногласиями по поводу новой силовой установки "Хонды", однако позже в британской прессе появились сообщения о проблемах со здоровьем у 67-летнего специалиста.
Ранее Франц Тост высказался о перспективах Ньюи в "Астон Мартин".Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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