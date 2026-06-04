Джошуа рассказал, когда планирует завершить карьеру

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, до какого возраста планирует продолжать профессиональную карьеру.

"В октябре мне будет 37, так что осталось всего три года. Они пройдут быстро. Конечно, будет трудно стать абсолютным чемпионом мира, но я однозначно считаю себя достаточно сильным, чтобы справиться с этим. Почему бы и нет? Я определенно стал более зрелым.

Я всегда был предан делу. Но не о том, чтобы быть преданнее, это другое. Я здесь просто ради родителей моих погибших друзей. Главное – быть хорошим солдатом для них. Я должен позаботиться о родителях этих ребят.

Я в этом году знаю свои обязанности. Меня ждет важный год, через восемь недель состоится важный бой. Вы сами знаете, что этот поединок для меня означает, поскольку он может привести к огромному бою с Тайсоном Фьюри в конце года" – сказал Джошуа.