  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против Усика

Бокс

Неплохой вариант

Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против украинского чемпиона мира Александра Усика. Его слова цитирует The Ring:

"Это зависит от него. Но я думаю, что это было бы здорово, с уважением. Это было бы просто дружеское состязание. Раньше все было иначе, была настоящая рознь, но сейчас это было бы просто дружеское состязание" – сказал Джошуа.

Напомним, что Усик и Джошуа провели два поединка в 2021 и 2022 годах. В первом бою украинец победил единогласным решением судей, в то время как во втором – решением большинства судей.

Джошуа рассказал, когда планирует завершить карьеру

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Джошуа рассказал, когда планирует завершить карьеру
yellow-arrow
Эдриан Ньюи появится на Гран-при Монако
yellow-arrow
Сан-Антонио впервые проиграл первый матч финальной серии НБА
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости