Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против Усика

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против украинского чемпиона мира Александра Усика. Его слова цитирует The Ring:

"Это зависит от него. Но я думаю, что это было бы здорово, с уважением. Это было бы просто дружеское состязание. Раньше все было иначе, была настоящая рознь, но сейчас это было бы просто дружеское состязание" – сказал Джошуа.

Напомним, что Усик и Джошуа провели два поединка в 2021 и 2022 годах. В первом бою украинец победил единогласным решением судей, в то время как во втором – решением большинства судей.