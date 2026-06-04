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Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против Усика
Неплохой вариант
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против украинского чемпиона мира Александра Усика. Его слова цитирует The Ring:
"Это зависит от него. Но я думаю, что это было бы здорово, с уважением. Это было бы просто дружеское состязание. Раньше все было иначе, была настоящая рознь, но сейчас это было бы просто дружеское состязание" – сказал Джошуа.
Напомним, что Усик и Джошуа провели два поединка в 2021 и 2022 годах. В первом бою украинец победил единогласным решением судей, в то время как во втором – решением большинства судей.
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