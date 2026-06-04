Джошуа прокомментировал перспективы Итаума в борьбе за чемпионские титулы

Британский супертяж Энтони Джошуа поделился мыслями относительно будущего своего соотечественника Мозеса Итаума. Его слова цитирует The Ring.

"Я думаю, что Мозес будет готов к большим вызовам своего времени. С точки зрения наличия таланта он хорош, он перспективен. Но дайте ему немного времени на развитие. Я вам так скажу, я стал чемпионом мира в своем 16-м бою, и как только вы переходите чемпионскую грань, обратной дороги нет. Будут совсем другие соперники, вас начнут изучать, поверьте мне" – сказал Энтони.