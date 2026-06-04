  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа прокомментировал перспективы Итаума в борьбе за чемпионские титулы
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа прокомментировал перспективы Итаума в борьбе за чемпионские титулы

Бокс
Обновлено

Может наделать шума

Джошуа прокомментировал перспективы Итаума в борьбе за чемпионские титулы

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа поделился мыслями относительно будущего своего соотечественника Мозеса Итаума. Его слова цитирует The Ring.

"Я думаю, что Мозес будет готов к большим вызовам своего времени. С точки зрения наличия таланта он хорош, он перспективен. Но дайте ему немного времени на развитие. Я вам так скажу, я стал чемпионом мира в своем 16-м бою, и как только вы переходите чемпионскую грань, обратной дороги нет. Будут совсем другие соперники, вас начнут изучать, поверьте мне" – сказал Энтони.

Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против Усика

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Джошуа рассказал, может ли выйти на третий поединок против Усика
yellow-arrow
Джошуа рассказал, когда планирует завершить карьеру
yellow-arrow
Эдриан Ньюи появится на Гран-при Монако
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости