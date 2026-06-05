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Джошуа рассказал, кто может стать его соперниками в следующих поединках

Бокс
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Джошуа рассказал, кто может стать его соперниками в следующих поединках

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа рассказал, кто может стать его соперниками после боя против Тайсона Фьюри. Его слова цитирует talksport.com:

"Если говорить о нас с Фьюри, то это не единственное сражение для меня. Я знаю, что если буду драться довольно долго, то есть реванш с Даниэлем Дюбуа, есть потенциальный бой с Фабио Вордли. Есть поединок с Агитом Кабайелом, если он станет чемпионом мира. Представьте, насколько больше будет этот бой. Есть бой с Мозесом Итаумой, потому что он поднимается в рейтингах. Все еще есть поединок с Деонтеем Уайлдером.

Все эти бои будут огромными, так что Фьюри - это просто очередной соперник. Я стараюсь сказать, что не нужно ставить его на пьедестал, он не находится выше других. Все они стоят на моем пути, они все одного уровня. Я не ставлю его выше других" – сказал Энтони.

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