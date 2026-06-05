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Промоутер Фьюри – о бое с Джошуа: Я думаю, что Тайсон победит

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Уверен в своем подопечном

Промоутер Фьюри – о бое с Джошуа: Я думаю, что Тайсон победит

Фото: Getty Images

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Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри дал прогноз на бой своего клиента против Энтони Джошуа.

"Я думаю, что Тайсон победит. Я считаю, что Фьюри остановит его. Вы видели бой Джошуа против Даниэля Дюбуа? Он дает мне уверенность. Я был уверен, что Дюбуа нокаутирует его, и он это сделал" – сказал Уоррен.

Напомним, что по предварительной договоренности бой Джошуа-Фьюри состоится осенью 2026 года.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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