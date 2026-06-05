Джошуа отреагировал на слова Усика об абсолютном чемпионстве

Британский супертяж Энтони Джошуа отреагировал на слова украинского чемпиона мира Александра Усика о возможности стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

"Знаете, мне нужно было время, чтобы подумать об этом. Сначала я такой: "Да ну нафиг, черт побери". Но сейчас понимаю. Почему бы и нет? Я могу это сделать.

Усик это видит. Я знаю, что я могу это сделать. Я способен на это. Итак, блин, погнали за этим. Это моя цель. Как мы к этому придем? Не надо мне просто говорить об этом. Составьте мне план, дайте мне работу, скажите мне, что делать – я сделаю это. Так что у меня есть план, есть цель стать абсолютным чемпионом. Мы идем по этому пути. 25 июля мы вернемся в теплое местечко.

Конечно, меня ждут очень сложные бои, но я должен пройти через них, чтобы сделать свою работу" – сказал Джошуа.