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Джошуа отреагировал на слова Усика об абсолютном чемпионстве
Надо верить в свои силы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа отреагировал на слова украинского чемпиона мира Александра Усика о возможности стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.
"Знаете, мне нужно было время, чтобы подумать об этом. Сначала я такой: "Да ну нафиг, черт побери". Но сейчас понимаю. Почему бы и нет? Я могу это сделать.
Усик это видит. Я знаю, что я могу это сделать. Я способен на это. Итак, блин, погнали за этим. Это моя цель. Как мы к этому придем? Не надо мне просто говорить об этом. Составьте мне план, дайте мне работу, скажите мне, что делать – я сделаю это. Так что у меня есть план, есть цель стать абсолютным чемпионом. Мы идем по этому пути. 25 июля мы вернемся в теплое местечко.
Конечно, меня ждут очень сложные бои, но я должен пройти через них, чтобы сделать свою работу" – сказал Джошуа.
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