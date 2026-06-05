Промоутер Кабаела: Усик должен защищать титул, мы не согласимся на меньшее

Фрэнк Уоррен, промоутер немецкого супертяжа Агита Кабаела настаивает, чтобы украинский чемпион мира Александр Усик защищал пояс WBC в поединке против его подопечного.

– Мы выясним, что осталось у Усика, потому что следующим он должен сразиться с Кабаелом. WBC санкционировала это сражение. У него есть 30 дней для переговоров. Если мы не договоримся об условиях, то будут промоутерские торги. Иначе ему придется освободить пояс.

– Как вы думаете, есть ли какая-нибудь вероятность, что он освободит пояс? Его Превосходительство после боя с Рико сказал, что они хотят реванша.

– Они могут провести реванш, но ему придется освободить пояс. Агит ради этого упорно работал. Мы все ради этого упорно трудились. Он долго являлся претендентом. Он временный чемпион. Усик должен защищать титул. Мы не согласимся на меньшее.